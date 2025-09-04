صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈر 23ایشین کپ کوالیفائرز، پاکستان کو عراق سے شکست

  • کھیلوں کی دنیا
انڈر 23ایشین کپ کوالیفائرز، پاکستان کو عراق سے شکست

لاہور(سپورٹس ڈیسک )سابق ایشین چیمپئن عراق نے اے ایف سی انڈر 23 ایشین کپ 2026ء کوالیفائرز میں پاکستان کو بڑی شکست دے دی۔

کمبوڈیا اولمپک سٹیڈیم میں گروپ جی میں کھیلے جانے والے میچ میں عالمی نمبر 58 عراق نے نمبر201 پاکستانی ٹیم کو 8۔1 کے بڑے مارجن سے شکست دی۔پہلے ہاف میں سابق ایشین چیمپئن کا سکور 1-0 تھا جبکہ دوسرے ہاف میں اس نے لگاتار 7 مزید گول کر کے پاکستانی ٹیم کو دباؤ کا شکار کر دیا۔عراق کی جانب سے میچ کا فیصلہ کن گول عموری فیصل نے کھیل کے 32ویں منٹ میں کیا،کوالیفائر میں پاکستانی ٹیم اپنا دوسرا میچ 6 ستمبر کو میزبان کمبوڈیا کے خلاف جبکہ گروپ اسٹیج کا آخری میچ 9 ستمبر کو اومان کے خلاف کھیلے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:نیاریکارڈ،ایک لاکھ 52ہزارکی بلندسطح عبور

سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر،ڈالرمزید سستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 53ارب کے 62448سودے

سیلابی اور برساتی ڈیم تعمیر کیے جائیں،لاہور چیمبر

معاشی ترقی کیساتھ اندرونی بحرانوں پر بھی قابوپاناہوگا ،میاں ز اہد

وفاقی چیمبر کے وفد کا دورہ عمان، مشترکہ سرمایہ کاری کو بڑھانے کا عہد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak