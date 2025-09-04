پرو ہاکی لیگ میں شرکت کیلئے پاکستان ہاکی فیڈریشن سے جامع پلان طلب
اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر) وزارت بین الصوبائی رابطہ اور پاکستان سپورٹس بورڈ نے پرو ہاکی لیگ میں شرکت کے لئے پاکستان ہاکی فیڈریشن سے جامع پلان مانگ لیا ہے ، قومی ہاکی فیڈریشن کی فنانشل مینجمنٹ اور قانونی حیثیت سے متعلق امور بین الصوبائی رابطہ کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں زیر بحث آئے ۔
اجلاس کنوینئر شیخ آفتاب احمد کی زیر صدارت ہوا جس میں پاکستان سپورٹس بورڈ اور وزارت قانون و انصاف کے حکام نے بریفنگ دی۔ڈی جی پاکستان سپورٹس بورڈ نے کمیٹی کو بتایا کہ حکومت نے پرو ہاکی لیگ کیلئے 25 کروڑ روپے فراہم کیے تاہم فیڈریشن کی جانب سے کوئی واضح پلان پیش نہیں کیا گیا۔ ڈی جی سپورٹس بورڈ نے بتایا کہ 21 دسمبر 2023 کو نگران وزیراعظم نے طارق بگٹی کو ایڈہاک بنیادوں پر صدر فیڈریشن تعینات کیا، تاہم ان کے خیال میں وزیراعظم کے پاس ایسی تعیناتی کا اختیار نہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ معاملہ عدالت میں ہے ، لہذا مکمل دستاویزات دیکھنے کے بعد ہی قانونی رائے دی جاسکتی ہے ۔ کمیٹی نے دو ہفتوں میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے رپورٹ طلب کرلی۔