ویرات کوہلی کو فٹنس ٹیسٹ میں خصوصی رعایت دینے پر تنازع

لاہور(سپورٹس ڈیسک )حال ہی میں بھارتی کرکٹ ٹیم سے متعلق تنازع نے اس وقت جنم لیا جب بیشتر کھلاڑی اپنی فٹنس کی جانچ کے لیے بنگلورو میں واقع نیشنل کرکٹ اکیڈمی (این سی اے ) پہنچے جبکہ ویرات کوہلی واحد ایسے کھلاڑی تھے جنہوں نے اپنا فٹنس ٹیسٹ لندن ہی میں دیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ویرات کوہلی اس وقت اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہیں اور اُنہوں نے بی سی سی آئی سے خصوصی اجازت لے کر اپنا فٹنس ٹیسٹ لندن میں مکمل کیا۔بھارتی میڈیا ہندی ڈیلی کے ‘دینِک جَاگرَن’ کی ایک رپورٹ کے مطابق سوال کو اٹھایا جا رہا ہے کہ صرف ویرات کوہلی ہی ایسے کھلاڑی ہیں جن کا فٹنس ٹیسٹ بھارت سے باہر ہوا۔، نہ کسی اور کھلاڑی نے ایسی درخواست دی اور نہ ہی کسی کو ایسی رعایت دی گئی۔ جب بی سی سی آئی کے ایک عہدیدار سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کوہلی نے اس کے لیے باضابطہ منظوری لی ہوگی، البتہ یہ واضح نہیں کہ مستقبل میں کوئی دوسرا کھلاڑی بھی اسی طرح کی اجازت حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔

