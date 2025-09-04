صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی ورلڈ انٹرنیشنل لیگ ٹی 20 سیزن 4 کا آغاز 2 دسمبر سے ہوگا

دبئی (سپورٹس ڈیسک ) خلیج کا سب سے بڑا کرکٹ ایونٹ ڈی پی ورلڈ انٹرنیشنل لیگ ٹی 20 سیزن 4 کاآغاز 2 دسمبر سے ہوگا، افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن دبئی کیپٹلز اور ڈیزرٹ وائپرز آمنے سامنے ہونگے ۔

یہ مقابلہ گزشتہ سیزن کے یادگار فائنل کا ری میچ ہوگا جس میں کیپٹلز نے آخری اوور میں سنسنی خیز انداز میں فتح حاصل کرتے ہوئے اپنی پہلی ٹرافی جیتی تھی۔افتتاحی میچ 2 دسمبر کو شام ساڑھے 6 بجے دبئی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ سیزن 4 میں کل 34 میچز کھیلے جائیں گے ۔

