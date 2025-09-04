یو ایس اوپن:نوواک جوکووچ اور کارلوس الکاراز کی سیمی فائنل میں رسائی
واشنگٹن (سپورٹس ڈیسک ) سربیا کے عالمی شہرت یافتہ ٹینس سٹار نوواک جوکووچ اور سپین کے نامور ٹینس سٹار کارلوس الکاراز نے یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔
۔24 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کے حامل 38 سالہ جوکووچ نے امریکا کے چوتھے سیڈ ٹیلر فرٹز کو 3-6، 5-7، 6-3، 4-6 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل جیتا۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی وہ اوپن ایرا میں ایک ہی سیزن کے دوران تمام گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس کے سیمی فائنل تک پہنچنے والے سب سے معمر کھلاڑی بن گئے ۔یچ کے بعد جوکووچ نے کہا کہ یہ ایک "انتہائی سخت مقابلہ" تھا اور دوسرے سیٹ میں اہم بریک پوائنٹس بچانے پر وہ خوش قسمت رہے ، دریں اثنا، ہسپانوی کھلاڑی اور 2022 یو ایس اوپن کے چیمپئن کارلوس الکاراز نے جمہوریہ چیک کے جیری لیہیکا کو اسٹریٹ سیٹس میں 4-6، 2-6، 4-6 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں رسائی حاصل کی۔