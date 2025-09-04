باڈی بلڈنگ دستے میں گھر کے تین افراد کی شمولیت کا کیس ختم
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپورٹس بورڈ (پی ایس بی) نے پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کی جانب سے ایک ہی خاندان کے تین افراد کو قومی دستہ کا حصہ بنانے پر فیڈریشن کے عہدیداروں کو تنبیہ کر کے کیس کو نمٹا دیا۔
پاکستان سپورٹس بورڈ کے تحت ہونے والے انتخابات میں وجود میں آنے والی باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے ایک عہدے دار پر اختیارات کے غلط استعمال کا الزام تھا۔عہدے دار پر اپنی فیملی ممبرز کو آفیشلز بناکر تھائی لینڈ میں منعقدہ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ کے لئے پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے این او سی لینے کا الزام تھا۔واضح رہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی انکوائری کمیٹی نے فیڈریشن کو وارننگ دیکر معاملہ ختم کر دیا ہے ۔