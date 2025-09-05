جنوبی افریقہ کیخلاف ٹیسٹ سیریز ، پری سیزن کیمپ لگانے کا فیصلہ
لاہور(سپورٹس ڈیسک)جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے ریڈ بال کرکٹرز کا پری سیزن ٹریننگ کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق ریڈ بال کرکٹرز کا کیمپ 8 ستمبر سے لاہور میں شروع ہو گا۔۔۔
ٹیسٹ ٹیم کے دستیاب ممکنہ کھلاڑیوں کا کیمپ 28 ستمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے ۔پاکستان ریڈ بال ٹیم کے کئی ممکنہ کھلاڑی حنیف محمد ٹرافی کھیلنے میں بھی مصروف ہیں، پری سیزن ریڈ بال ٹریننگ کیمپ میں 10 سے 12 کھلاڑی شریک ہوں گے ۔کھلاڑی ریڈ بال کوچ اظہر محمود اور اکیڈمی کے دیگر کوچز کی نگرانی میں ٹریننگ کریں گے ۔پاکستان نے سیزن کی پہلی ٹیسٹ سیریز جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلنی ہے ، آل فارمیٹ سیریز کے لیے جنوبی افریقہ کو آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کرنا ہے ۔پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز میں 2 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 3 ٹی ٹونٹی میچز شامل ہیں۔ پہلا ٹیسٹ لاہور میں 12 اکتوبر اور دوسرا ٹیسٹ 20اکتوبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔