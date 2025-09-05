حنیف محمد ٹرافی کے دوسرے راؤنڈ میں بھی بیٹر حاوی
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پی سی بی کے تحت چار روزہ حنیف محمد ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوسرے راونڈ میں بھی پہلے دن بیٹرزحاوی رہے ۔
نان فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ کے گروپ بی میں یو بی ایل سپورٹس کمپلیکس میں کراچی بلوز ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 70.2 اوورز میں 220 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ لیفٹ آرم سپنر آصف آفریدی نے 49 رنز دے کر 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں فاٹا نے اپنی پہلی اننگز میں4 وکٹیں کھو کر 86 رنز بنائے ۔ ۔ عباسیہ سپورٹس کمپلیکس، رحیم یار خان پر کوئٹہ ریجن ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 66.2 اوورز میں 216 رنز پرآل آؤٹ ہو گئی۔کپتان و اوپنر بسمہ اللہ خان نے 103 رنز بنائے ۔ جواب میں کراچی وائٹس نے اپنی پہلی باری میں 20 اوورز میں کوئی وکٹ گنوائے بغیر 75 رنز جوڑ لیے ۔ ڈرنگ سٹیڈیم ،بہاولپور پر آزاد جموں و کشمیر نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں پر 286 رنز بنائے ۔ ملتان سٹیڈیم پر حیدرآباد نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 2 وکٹوں پر 361 رنز بنا لیے ۔ سعد خان 164 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں، محمد صدام نے 128 رنز کی اننگز کھیلی ۔ نیشنل بینک سٹیڈیم کراچی پر ڈیرہ مراد جمالی نے 4 وکٹوں پر 272 رنز بنائے ۔ سٹیٹ بینک سپورٹس کمپلیکس پر راولپنڈی کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 43.3 اوورز میں 174 رنز پر پویلین لوٹ گئی ۔جواب میں لاڑکانہ نے 6وکٹوں پر 107 رنز بنا لیے ۔