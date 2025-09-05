صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاداب خان کا ری ہیب جاری، فزیکل ٹریننگ شروع

  کھیلوں کی دنیا
شاداب خان کا ری ہیب جاری، فزیکل ٹریننگ شروع

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ٹی ٹونٹی ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کا کندھے کی انجری سے صحتیابی کے بعد ری ہیب جاری ہے۔۔۔

انہوں نے فزیکل ٹریننگ شروع کردی۔ شاداب نے 5 جولائی کو انگلینڈ میں دائیں کندھے کی سرجری کرائی تھی ۔انجری کے باعث شاداب خان ایشیا کپ میں قومی ٹیم کا حصہ نہ بن سکے ، تاہم اب وہ بحالی کے پروگرام کے تحت فزیکل ٹریننگ اور فٹنس ایکسرسائز کر رہے ہیں۔انسٹا گرام پر شاداب کی ریل بھی سامنے آئی ہے جس میں انہیں ریکوری ٹریننگ اور فٹنس ایکسرسائز کرتے دیکھا جا سکتا ہے ۔ 

 

