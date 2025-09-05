صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں خواتین کا سب سے بڑا ایونٹ پنک گیمز کرانے کا فیصلہ

  • کھیلوں کی دنیا
پنجاب میں خواتین کا سب سے بڑا ایونٹ پنک گیمز کرانے کا فیصلہ

لاہور(سپورٹس ڈیسک)سپورٹس بورڈ پنجاب نے صوبے میں خواتین کا سب سے بڑا ایونٹ 'پنک گیمز' کرانے کا فیصلہ کیا ہے ۔

 وزیرکھیل پنجاب فیصل ایوب کی زیر صدارت اجلاس میں کھیلتا پنجاب پنک گیمز انتظامات کا جائزہ لیا گیا، اجلاس میں سیکرٹری سپورٹس مظفرسیال اور ڈی جی سپورٹس خضر افضال بھی شریک ہوئے ۔ اجلاس میں صوبائی وزیر نے اکتوبر کے آخر میں کھیلتا پنجاب پنک گیمز کا شیڈول مرتب کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے پنک گیمز کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ کھیلتا پنجاب پنک گیمز میں 3000سے زائد خواتین کھلاڑی شریک ہوں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ
Dunya Bethak