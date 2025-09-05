پنجاب میں خواتین کا سب سے بڑا ایونٹ پنک گیمز کرانے کا فیصلہ
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سپورٹس بورڈ پنجاب نے صوبے میں خواتین کا سب سے بڑا ایونٹ 'پنک گیمز' کرانے کا فیصلہ کیا ہے ۔
وزیرکھیل پنجاب فیصل ایوب کی زیر صدارت اجلاس میں کھیلتا پنجاب پنک گیمز انتظامات کا جائزہ لیا گیا، اجلاس میں سیکرٹری سپورٹس مظفرسیال اور ڈی جی سپورٹس خضر افضال بھی شریک ہوئے ۔ اجلاس میں صوبائی وزیر نے اکتوبر کے آخر میں کھیلتا پنجاب پنک گیمز کا شیڈول مرتب کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے پنک گیمز کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ کھیلتا پنجاب پنک گیمز میں 3000سے زائد خواتین کھلاڑی شریک ہوں گی۔