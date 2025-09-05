صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

400 روپے الاؤنس ہماری بے عزتی ہے :قومی ہاکی پلیئرز

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں نے شکوہ کیا ہے کہ 400 روپے کے ڈیلی الاؤ نس کی بات کرنا زخموں پر نمک چھڑکنا ہے ۔

قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کا مؤقف ہے کہ 400 روپے تو مزدور کی دیہاڑی نہیں ہے اور ہمیں ڈیلی الاؤنس دینے کا کہا جا رہا ہے ، یہ ہماری بے عزتی ہے ، اس سے بڑھ کر آپ کسی کی کیا بے قدری کریں گے ۔کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ روزگار ہے نہیں ، ڈیلی الاؤ نس پہلے بھی وقت پر نہیں ملتا اور اب 400 روپے کی بات کی جا رہی ہے ، اگر یہی حالات رہے تو ہاکی چھوڑنے پر مجبور ہوں گے ، ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ، ملک کی وجہ سے سب کچھ ہے لیکن 400 روپے کا سن کر دکھ ہوا۔

 

