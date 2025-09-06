صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹانگ کی سرجری:قومی ایتھلیٹ شجرعباس انٹرنیشل سرکٹ سے آؤٹ

  • کھیلوں کی دنیا
ٹانگ کی سرجری:قومی ایتھلیٹ شجرعباس انٹرنیشل سرکٹ سے آؤٹ

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے تیز ترین ایتھلیٹ شجر عباس بائیں ٹانگ کی سرجری کے بعد آئندہ 4 ماہ کے لیے انٹرنیشنل سرکٹ سے آؤٹ ہوگئے ہیں۔قومی ایتھلیٹ شجر عباس کو ٹانگ کی سرجری کے بعد آرام کی ہدایت کی گئی ہے۔۔۔

 ، 25 سالہ سپرنٹر کی بائیں ٹانگ میں گزشتہ ماہ ٹیومر کی تشخیص ہوئی تھی۔ٹیومر اور بعد ازاں سرجری کے حوالے سے پاکستان کے تیز ترین ایتھلیٹ شجر عباس نے بتایاکہ ٹریننگ کے دوران اچانک ٹانگ سوجھ گئی تھی، میڈیکل چیک میں ٹیومر کی تشخیص ہوئی۔سپرنٹر کے مطابق ڈاکٹرز نے اُنہیں بتایا کہ ٹانگ سے کور اترنے میں 2 ماہ جب کہ مزید فٹنس حاصل کرنے میں مزید 3 سے 4 ماہ لگ سکتے ہیں۔شجر عباس سرجری کی وجہ سے رواں برس سعودی عرب میں شیڈول ورلڈ اسلامک گیمز سے دستبردار ہوگئے ہیں تاہم وہ نیشنل گیمز سمیت آئندہ برس عالمی مقابلوں میں شرکت سے قبل مکمل طور پر صحت یاب ہونے کے لیے پرعزم ہیں۔واضح رہے کہ قومی ایتھلیٹ نے 100 اور 200 میٹر ریس میں عالمی سطح پر 2 گولڈ اور ایک کانسی کا تمغہ پاکستان کے لیے جیت رکھا ہے ، اس کے علاوہ 100 میٹر سپرنٹ میں 10 اعشاریہ 34 سیکنڈز کے ریکارڈ کے ساتھ شجر عباس پاکستان کے تیز ترین ایتھلیٹ بن چکے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سکول میں کھویا ہوا بٹوا 51سال بعد مل گیا

ٹریفک جام کاحل، شہری سکوٹر کندھوں پر اٹھا کر چل دئیے

16 سال سے چھٹیوں پر گئی ٹیچر کا اُلٹا کالج انتظامیہ پر مقدمہ

قدیم دورمیں انسانی بیماریوں سے متعلق عجیب تصورات

13سالہ لڑکے نے 80کلو گرام وزنی مچھلی پکڑ لی

کم وقت میں 100میٹر لیگو پر برہنہ پا ئوں دوڑنے کا ریکارڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak