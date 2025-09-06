کیوی لیجنڈ راس ٹیلر کی انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی
آک لینڈ (سپورٹس ڈیسک)نیوزی لینڈ کے لیجنڈ اور آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فاتح راس ٹیلر انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کے لیے تیار ہیں۔تفصیلات کے مطابق راس ٹیلر عمان میں ہونے والے آئندہ ایشیا۔۔۔
ایسٹ ایشیا-پیسیفک ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 2026 کوالیفائر میں ساموا کی نمائندگی کریں گے ۔ٹیلر نے انسٹاگرام پر جاری پیغام میں کہا کہ اپنے ورثے ، ثقافت، گاں اور خاندان کی نمائندگی کرنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے ۔واضح رہے کہ راس ٹیلر کی والدہ کا تعلق ساموا سے ہے جس کی بنا پر ان کے پاس ساموا کی شہریت بھی ہے اور اپریل 2022 میں نیوزی لینڈ کے لیے کھیلے گئے اپنے آخری میچ کے بعد تین سال کا سٹینڈ آؤٹ پیریڈ مکمل ہونے پر وہ اپنی دوسری قومی ٹیم کی نمائندگی کے اہل ہوگئے ہیں۔نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹیلر نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر میں 18 ہزار سے زائد رنز بنائے ہیں جبکہ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز میں 122.37 کے اسٹرائیک ریٹ سے 1909 رنز بنائے ۔