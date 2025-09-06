لیونل میسی کا ہوم گراؤنڈ پر آخری میچ، 2گول سکور کیے
بیونس آئرس (نیٹ نیوز)دُنیائے فٹ بال کے نامور کھلاڑی ارجنٹینا کے لیونل میسی نے ہوم گراؤنڈ پر اپنا آخری انٹرنیشنل میچ کھیل لیا۔۔۔
اگلے سال ورلڈ کپ کھیلنے کے بارے میں میسی کا کہنا ہے کہ اس بات کا فیصلہ وہ وقت آنے پر کریں گے ۔بیونس آئرس میں ارجنٹینا اور وینزویلا کے درمیان کھیلے گئے ورلڈ کپ کوالیفائر میچ میں ارجنٹینا نے 3-0 سے کامیابی حاصل کی، اس جیت میں میسی کا اہم کردار رہا، جنہوں نے 2 گول سکور کیے ، میسی کا کہنا ہے کہ اُن کے لیے یہ بڑا جذباتی لمحہ تھا، اپنے ملک کے تماشائیوں کے سامنے کھیلنا اُن کو ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے ۔ فٹ بال کے سپر سٹار کھلاڑی نے اپنے ملک کے لیے 194 میچز کھیلے ، جس میں 114 گول سکور کیے ہیں۔