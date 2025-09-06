صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیونل میسی کا ہوم گراؤنڈ پر آخری میچ، 2گول سکور کیے

  • کھیلوں کی دنیا
بیونس آئرس (نیٹ نیوز)دُنیائے فٹ بال کے نامور کھلاڑی ارجنٹینا کے لیونل میسی نے ہوم گراؤنڈ پر اپنا آخری انٹرنیشنل میچ کھیل لیا۔۔۔

اگلے سال ورلڈ کپ کھیلنے کے بارے میں میسی کا کہنا ہے کہ اس بات کا فیصلہ وہ وقت آنے پر کریں گے ۔بیونس آئرس میں ارجنٹینا اور وینزویلا کے درمیان کھیلے گئے ورلڈ کپ کوالیفائر میچ میں ارجنٹینا نے 3-0 سے کامیابی حاصل کی، اس جیت میں میسی کا اہم کردار رہا، جنہوں نے 2 گول سکور کیے ، میسی کا کہنا ہے کہ اُن کے لیے یہ بڑا جذباتی لمحہ تھا، اپنے ملک کے تماشائیوں کے سامنے کھیلنا اُن کو ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے ۔ فٹ بال کے سپر سٹار کھلاڑی نے اپنے ملک کے لیے 194 میچز کھیلے ، جس میں 114 گول سکور کیے ہیں۔ 

 

