راشد خان بڑے کھلاڑی،کچھ سیکھ کر فائدہ ہوگا:ابرار احمد

  • کھیلوں کی دنیا
شارجہ (سپورٹس ڈیسک)قومی کرکٹ ٹیم کے مسٹری سپنر ابرار احمد نے کہا ہے کہ راشد خان بڑے کھلاڑی ہیں، ان سے کچھ سیکھ کر فائدہ ہوگا۔سہ فریقی سیریز میں یو اے ای کے خلاف میچ میں فتح کے بعد پریس کانفرنس میں ابرار احمد نے کہا کہ میں اپنی گوگلی پر کام کررہا ہوں۔۔۔

، اس حوالے سے راشد خان نے کچھ مشورے دئیے ہیں۔ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہاکہ باہر بیٹھ کر اچھی کارکردگی دکھانے کی بھوک تو بڑھتی ہے ۔ابرار احمد نے بتایا کہ پچ کی صورتحال کے مطابق بولنگ کرنے سے زیادہ کامیابی حاصل ہوتی ہے اور میں نے وہی کیا۔اپنے اور سفیان مقیم کے ایک ساتھ ٹیم میں شامل ہونے سے متعلق انہوں نے کہاکہ صائم ایوب اور آغا سلمان کی صورت میں اچھے سپنرز موجود ہیں، تو میرے یا سفیان میں سے صرف کسی ایک کے ہونے سے ٹیم میں بیٹنگ لائن کی ڈیپتھ بڑھ جاتی ہے ۔آخر میں فخز زمان سے متعلق سوال پر ابرار احمد نے بتایا کہ فخر زمان میچ ونر ہیں، سب ہی جانتے ہیں کہ وہ جب رنز کرتے ہیں تو پاکستان میچ جیت جاتا ہے ۔

 

