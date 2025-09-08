صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی سی بی کا تین ملکی ٹی ٹونٹی سیریز کرانے کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
پی سی بی کا تین ملکی ٹی ٹونٹی سیریز کرانے کا اعلان

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پہلی بار 17 سے 29 نومبر تک ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل ٹرائی سیریز کی میزبانی کرے گا۔

پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے علاوہ اس تین ملکی ٹورنامنٹ میں افغانستان اور سری لنکا بھی شامل ہوں گے ، یہ سیریز آئندہ سال بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل مینز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے قبل تمام ٹیموں کو قیمتی تیاری فراہم کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے ۔شیڈول کی تفصیل کے حوالے سے مزید بتایا گیا کہ میزبان ٹیم 17 نومبر کو راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں افغانستان کے خلاف سیریز کا آغاز کرے گی، یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان میں افغانستان کا پہلا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل ہوگا۔پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ 19 نومبر کو سری لنکا اور افغانستان راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں مدِ مقابل ہوں گے ، جب کہ ٹرائی سیریز کے باقی 5 ٹی ٹونٹی میچز، جن میں 29 نومبر کو فائنل بھی شامل ہے ، لاہور کے قذافی سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے ۔ٹرائی سیریز کے شیڈول کے مطابق 17 نومبر کو پاکستان اور افغانستان راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے ، 19 نومبر کو سری لنکا اور افغانستان راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں آمنے سامنے آئیں گے ۔ چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد سید نے کہا کہ ہم پاکستان کی پہلی ٹی ٹونٹی ٹرائی سیریز کے لیے سری لنکا اور افغانستان کی میزبانی کے منتظر ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak