  • کھیلوں کی دنیا
دبئی (سپورٹس ڈیسک) ایشیا کپ کا آغاز کل سے ہور رہا ہے ،ٹورنامنٹ سب سے بڑا مقابلہ بھارت اور پاکستان کے درمیان14ستمبر کو ہوگا،متحدہ عرب امارات میں 8ٹیموں پر مشتمل ایونٹ کا آغاز ابو ظہبی میں افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان میچ سے ہوگا۔

