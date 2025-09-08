صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشیا کپ ،پاکستان کیساتھ کھیلنے پر بی سی سی آئی کی وضاحت

ایشیا کپ ،پاکستان کیساتھ کھیلنے پر بی سی سی آئی کی وضاحت

نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک)بھارت کے ایشیا کپ میں پاکستان کے ساتھ کھیلنے پر بھارتی کرکٹ بورڈ کی وضاحت سامنے آگئی۔

بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری دیوجیت سائیکیا نے پاکستان کے ساتھ کھیلنے پر بھارتی پالیسی کے حوالے سے کہا کہ جہاں تک بی سی سی آئی کی بات ہے ہم مرکزی حکومت کو فالو کرتے ہیں،بھارت کی حالیہ پالیسی کے مطابق انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں بھارتی ٹیم کی شرکت پر پابندی نہیں، جہاں تک بی سی سی آئی کے مؤقف کا تعلق ہے ، ہمیں وہی فالو کرنا پڑتا ہے جو مرکزی حکومت طے کرتی ہے ۔دیوجیت سائیکیا کا کہنا ہے کہ بھارت کی حالیہ نئی پالیسی کسی بھی کثیرالملکی یا بین الاقوامی ٹورنامنٹ میں شرکت سے متعلق نہیں روکتی، نئی پالیسی واضح طور پر کہتی ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے ایسے ممالک کے خلاف کھیلنے پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے جو بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں رکھتے ۔

 

