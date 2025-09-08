صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشیا کپ ،سابق کرکٹرز کو قومی ٹیم سے اچھی توقعات

لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق قومی ٹیسٹ کرکٹرز نے ایشیا کپ میں پاکستان کے حوالے سے اچھی توقعات وابستہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو کامیابی کیلئے سخت محنت کرنا ہوگی ۔

ایک تقریب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق ٹیسٹ آل راؤنڈر اور سابق سلیکٹر عبدالرزاق نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ کرکٹ ٹیم میں اچھے کھلاڑی موجود ہیں، جن میں چار سے پانچ ہارڈ ہٹرز بھی ہیں، ہمیں بہترین صلاحیتوں کے حامل فاسٹ بولرحارث رؤف کو اعتماد دینا ہوگا، سابق وکٹ کیپر بیٹر کامران اکمل نے کہا کہ کنڈیشن کے مطابق بولنگ یونٹ مکمل نہیں ہو رہا، اگر ان کنڈیشنر میں سپنر نہیں کھیلیں گے تو اور کہاں کھیلیں گے ۔انہوں نے کہا کہ تین بولرز کے ساتھ آپ میچ کھیل رہے ہیں، چھوٹی ٹیموں سے ہی نہیں، بڑی ٹیموں سے بھی جیتنا ہوگا۔کامران اکمل نے کہا کہ بیٹر محمد حارث کا فائدہ ٹاپ تھری میں ہی ہے ۔ سابق فاسٹ بولر عمر گل نے کہا کہ ہم سب کو پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے ، اس وقت بھارت کی ٹیم مضبوط نظر آرہی ہے ۔ ڈیتھ اوور میں ہمیں اپنے بولرز پر کام کرنا ہوگا۔عمر گل نے کہا کہ بابر اعظم، محمد رضوان ، ویرات کوہلی اور روہت شرما کے مداح ایشیا کپ میں ان کی کمی محسوس کریں گے ۔

 

