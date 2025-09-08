علی سسٹرز یو ایس ساؤتھ ایسٹ جونیئر گولڈ سکواش سرکٹ کے فائنل میں داخل
میری لینڈ (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کی علی سسٹرز یو ایس ساؤتھ ایسٹ جونیئر گولڈ سکواش سرکٹ کے فائنل میں پہنچ گئیں۔بالٹی مور میری لینڈ میں جاری ایونٹ کے فائنل میں سحرش علی اپنے 19 ویں گولڈ میڈل کیلئے بڑی بہن ماہنور علی سے مقابلہ کریں گی۔
پاکستان کی علی سسٹرز یو ایس ساؤتھ ایسٹ جونیئر گولڈ سکواش سرکٹ کے فائنل میں پہنچ گئیں۔بالٹی مور میری لینڈ میں جاری ایونٹ کے فائنل میں سحرش علی اپنے 19 ویں گولڈ میڈل کیلئے بڑی بہن ماہنور علی سے مقابلہ کریں گی۔