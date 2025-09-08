صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
نیو یارک سٹی(سپورٹس ڈیسک)یو ایس اوپن ویمنز سنگلز کی دفاعی چیمپئن ارینا سبالینکا نے اپنے کیریئر کا چوتھا گرینڈ سلام ٹائٹل جیت لیا۔

عالمی نمبر ایک ارینا سبالینکا نے امریکہ کی امانڈا اینی سیمووا کو شکست دے کر اپنے ٹائٹل کا کامیاب دفاع کیا۔ بیلاروسی سٹار رواں سال پہلا گرینڈ سلام ٹائٹل جیتنے کے بعد جذبات سے مغلوب ہو کر آنکھوں میں نمی لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں۔ارینا سبا لینکا فائنل جیت کر گرینڈ سلام ٹینس کی تاریخ کی سب سے بڑی انعامی رقم 50 لاکھ ڈالرز کی حقدار بن گئیں۔

 

