گمنام ارب پتی نے جائیداد نیمار جونیئر کے نام کردی
برازیلیا (سپورٹس ڈیسک)دنیا کے مشہور فٹبالر نیمار جونیئر کو ایک انوکھا تحفہ ملا ہے جب ایک گمنام برازیلی ارب پتی نے اپنی ساری جائیداد ان کے نام کردی۔
برازیلی میڈیا کے مطابق 33 سالہ نیمار کو یہ وراثت اس وقت ملی جب ایک مقامی ارب پتی نے جون میں پورٹو الیگرے کے دفتر میں باضابطہ طور پر وصیت درج کرائی، جس میں نیمار کو واحد وارث قرار دیا گیا۔رپورٹس کے مطابق مذکورہ ارب پتی کی نہ شادی ہوئی تھی اور نہ ہی اولاد تھی، اس نے اپنی دولت نیمار کے نام اس لیے کی کیونکہ وہ ذاتی طور پر ان سے خود کو منسلک محسوس کرتا تھا، بتایا جاتا ہے کہ ارب پتی نیمار اور ان کے والد کے قریبی رشتے سے بہت متاثر تھا جو اسے اپنے خاندانی تعلقات کی یاد دلاتا تھا۔نیمار کی جانب سے اس معاملے پر تاحال کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے ، البتہ قانونی پیچیدگیوں کے باعث اس وراثت کی منتقلی میں وقت لگ سکتا ہے ، تاہم نیمار پہلے ہی دنیا کے امیر ترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں ۔