ایشیا کپ بہت چیلنجنگ لیکن ہم مکمل طور پر تیارہیں: سلمان
دبئی(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کی ٹی20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ اس فارمیٹ میں کوئی بھی ٹیم فیورٹ نہیں ہوتی کیونکہ ایک سے دو اوور میں پورا گیم تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
دبئی میں تمام کپتانوں نے ٹورنامنٹ کے آغاز سے قبل مشترکہ پریس کانفرنس کی۔قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کا کہنا تھا کہ بحیثیت ٹیم اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، گزشتہ 4 میں سے ہم نے 3 سیریز جیتی ہیں تاہم ایشیا کپ بہت چیلنجنگ ہوگا لیکن ہم اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ یو اے ای میں کھیلنا ہمارے لیے ایڈوانٹیج نہیں لیکن کہہ سکتے ہیں ہم کنڈیشن جانتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم نے کافی کرکٹ کھیلی ہے ۔ہانگ کانگ کے کپتان یاسم مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ ہم بہت محنت کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں اور ہمارے پاس اچھے کھلاڑی موجود ہیں، امید ہے شائقین کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔عمان کرکٹ ٹیم کے کپتان جتندر سنگھ کا کہنا تھا کہ ہم اس ٹورنامنٹ کے لیے بہت پرجوش ہیں کیونکہ عمان پہلی بار اس ایشیا کپ میں شرکت کر رہی ہے ، تاہم ہم ماضی میں 3 ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں اس لیے ہم اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے بہت پر امید ہیں۔بنگلہ دیش کے کپتان لٹن داس نے کہا کہ ایشیا کپ کھیلنے کے لیے تمام ٹیمیں پرجوش ہیں تمام ٹیمیں بہتر ہیں لہٰذا کوئی بھی میچ جیتنے کے لیے بھرپور کوشش اور محنت کرنا ہوگی۔ راشد خان کا کہنا تھا کہ ایشیا کپ بڑا ایونٹ ہے لیکن اس کا پریشر نہیں لیں گے ۔بھارتی ٹی 20 ٹیم کے کپتان سوریا کمار یادو کا کہنا تھا کہ یو اے ای میں کنڈیشن موسم کے لحاظ سے بہتر لگ رہی ہے ، ایشیا کپ میں تمام ٹیمیں بہت اچھی ہیں، سخت چیلنج ہوگا۔انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ میں کسی ٹیم کو ہلکا نہیں لیا جاسکتا ۔