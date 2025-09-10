صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارلوس الکاریز اور ارینا سبالینکا کی انعامی رقم میں کٹوتی

  • کھیلوں کی دنیا
کارلوس الکاریز اور ارینا سبالینکا کی انعامی رقم میں کٹوتی

نیویارک (سپورٹس ڈیسک)ہسپانوی ٹینس سٹار کارلوس الکاریز اور ارینا سبالینکا کی انعامی رقم میں بڑی کٹوتی ہو گئی، ان کی انعامی رقم سے 2 ملین ڈالرز کٹ گئے۔

یو ایس اوپن جیتنے پر الکاریز اور سبالینکا کو 5، 5 ملین ڈالرز کی انعامی رقم ملی ہے ، یہ انعامی رقم اب تک کسی بھی گرینڈ سلام ٹینس کی سب سے بڑی انعامی رقم ہے ۔دونوں فاتح کھلاڑیوں کو 5 نہیں بلکہ 3، 3 ملین ڈالرز ملیں گے اور باقی 2 ملین امریکی ٹیکس کٹ گیا۔مقامی قوانین کے مطابق تقریبا 6 لاکھ ڈالرز سے اوپر کی آمد پر 37 فیصد ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے ، اس شرح سے انہیں 1.85 ملین ٹیکس کی مد میں ادا کرنا ہیں۔کوچز ، ایجنٹ سپورٹ سٹاف اور سفری اخراجات کو بھی انعامی رقم میں شامل کیا جائے تو ٹیکس 2 ملین ڈالرز بنتا ہے ، خوش قسمتی سے امریکا سپین ٹیکس معاہدہ کی وجہ سے الکاریز کو وطن واپسی پر ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ارینا سبالینکا بیلا روس کی بجائے اب میامی میں رہائش پذیر ہیں، انہیں بھی مزید ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بیٹی کو گود لینے اور سروگیسی کی افواہیں، صبور علی کا ردعمل آگیا

پاکستان میرا گھر ہے ، سنجے دت نے والد کا قصہ سنا دیا

میری تصاویر کا اے آئی فحش ویڈیوز میں استعمال روکا جائے ایشوریا عدالت پہنچ گئیں

کام وقت پر، پیسے مہینوں بعد، فنکاروں نے آواز بلند کردی

تنہائی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی:شلپا شروڈکر

شاہ رخ خان نے اپنی تعلیم مکمل نہ کرنیکی وجہ بتا دی

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak