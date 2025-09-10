کارلوس الکاریز اور ارینا سبالینکا کی انعامی رقم میں کٹوتی
نیویارک (سپورٹس ڈیسک)ہسپانوی ٹینس سٹار کارلوس الکاریز اور ارینا سبالینکا کی انعامی رقم میں بڑی کٹوتی ہو گئی، ان کی انعامی رقم سے 2 ملین ڈالرز کٹ گئے۔
یو ایس اوپن جیتنے پر الکاریز اور سبالینکا کو 5، 5 ملین ڈالرز کی انعامی رقم ملی ہے ، یہ انعامی رقم اب تک کسی بھی گرینڈ سلام ٹینس کی سب سے بڑی انعامی رقم ہے ۔دونوں فاتح کھلاڑیوں کو 5 نہیں بلکہ 3، 3 ملین ڈالرز ملیں گے اور باقی 2 ملین امریکی ٹیکس کٹ گیا۔مقامی قوانین کے مطابق تقریبا 6 لاکھ ڈالرز سے اوپر کی آمد پر 37 فیصد ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے ، اس شرح سے انہیں 1.85 ملین ٹیکس کی مد میں ادا کرنا ہیں۔کوچز ، ایجنٹ سپورٹ سٹاف اور سفری اخراجات کو بھی انعامی رقم میں شامل کیا جائے تو ٹیکس 2 ملین ڈالرز بنتا ہے ، خوش قسمتی سے امریکا سپین ٹیکس معاہدہ کی وجہ سے الکاریز کو وطن واپسی پر ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ارینا سبالینکا بیلا روس کی بجائے اب میامی میں رہائش پذیر ہیں، انہیں بھی مزید ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا۔