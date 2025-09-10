پاکستان گرلز ٹیم نے پہلی بار ورلڈ ربوٹکس اولمپیاڈ کیلئے کوالیفائی کرلیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کی گرلز ٹیم نے پہلی بار ورلڈ ربوٹکس اولمپیاڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ورلڈ روبوٹکس اولمپیاڈ اس سال نومبر میں سنگاپور میں ہو گی۔
میگا ایونٹ کے لیے کوالیفائی کرنے والی تینوں لڑکیوں کا تعلق کراچی سے ہے۔ ایمان زہرہ مرچنٹ، عنایہ انس اور عائرہ رضوی نے ورلڈ ایونٹ کے لیے کوالیفائی کیا ہے ۔ تینوں لڑکیوں کی عمریں 12 سے 13 سال ہے اور آٹھویں جماعت کی طالب علم ہیں۔تینوں لڑکیوں کی ٹیم نے سندھ کپ میں پہلی اور قومی سطح کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔