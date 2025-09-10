صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان گرلز ٹیم نے پہلی بار ورلڈ ربوٹکس اولمپیاڈ کیلئے کوالیفائی کرلیا

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کی گرلز ٹیم نے پہلی بار ورلڈ ربوٹکس اولمپیاڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ورلڈ روبوٹکس اولمپیاڈ اس سال نومبر میں سنگاپور میں ہو گی۔

میگا ایونٹ کے لیے کوالیفائی کرنے والی تینوں لڑکیوں کا تعلق کراچی سے ہے۔ ایمان زہرہ مرچنٹ، عنایہ انس اور عائرہ رضوی نے ورلڈ ایونٹ کے لیے کوالیفائی کیا ہے ۔ تینوں لڑکیوں کی عمریں 12 سے 13 سال ہے اور آٹھویں جماعت کی طالب علم ہیں۔تینوں لڑکیوں کی ٹیم نے سندھ کپ میں پہلی اور قومی سطح کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 

 

