پنجاب میں 88 سپورٹس کمپلیکس تعمیر کرینگے :خضر افضال

  • کھیلوں کی دنیا
پنجاب میں 88 سپورٹس کمپلیکس تعمیر کرینگے :خضر افضال

راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر) ڈائریکٹر جنرل سپورٹس بورڈ پنجاب خضر افضال چودھری نے کہا ہے کہ پنجاب میں 88 نئے سپورٹس کمپلیکس تعمیر کرینگے ، سپورٹس انڈومنٹ فنڈ کے تحت کھلاڑیوں کے سکالرشپس میں 40 فیصد اضافہ کر رہے ہیں۔۔۔

 جس کے بعد سکالرشپس لینے والے کھلاڑیوں کی تعداد 62 سے بڑھ کر 100 ہو جائے گی۔ پنک گیمز اور کھیلتا پنجاب کے مقابلے کرائیں گے ۔ دنیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ موسم گرما کی تعطیلات کے دوران بچوں کیلئے 14 کھیلوں کے 45 روز تک سمر کیمپس لگائے جن میں ہزاروں بچوں کو ماہر کوچز کی نگرانی میں جدید ٹریننگ کرائی گئی۔ ڈی جی نے بتایا کہ ساؤتھ ایشین گیمز کیلئے لاہور میں انفراسٹرکچر کو عالمی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا۔ نیشنل یوتھ گیمز کے لیے ٹرائلز مکمل ہیں اور شیڈول آتے ہی پنجاب کی ٹیموں کیلئے تربیتی کیمپ شروع کر دئیے جائیں گے ۔انہوں نے بتایا کہ پنک گیمز میں کھلاڑیوں کیلئے عمر کی حد 21 سال رکھیں گے تاہم متعلقہ ڈویژن کے ڈومیسائل کی پابندی ختم کر کے سکونتی کھلاڑیوں کو شامل کریں گے تاکہ حقیقی ٹیلنٹ سامنے آسکے ۔

 

