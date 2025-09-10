میرا مقابلہ نیرج سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے ہوتا ہے :ارشد ندیم
لاہور(سپورٹس ڈیسک)اولمپک گولڈ میڈلسٹ ایتھلیٹ ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے ٹوکیو روانہ ہوں گے۔
جیولین تھرو ایونٹ کا کوالیفائنگ راؤنڈ 17 ستمبر کو شیڈول ہے ۔ اگلے روز آٹھ بہترین تھرور کے درمیان میڈلز کی جنگ ہوگی۔ارشد ندیم نے اپنے سپورٹس سرجن ڈاکٹر اسد عباس شاہ کے لاہور میں کلینک کا افتتاح کیا ،گولڈ میڈلسٹ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ نیرج چوپڑا کی موجودگی کا کبھی کوئی پریشر نہیں لیا، میرا نیرج سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے مقابلہ ہوتا ہے ۔