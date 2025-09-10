ہائیر کا لِورپول اور پیرس سینٹ جرمین فٹبال کلب سے شراکت کا اعلان
برلن(سپورٹس ڈیسک)ہائیر جو دنیا میں بڑے ہوم اپلائنسز کی فروخت میں پہلے نمبر پر ہے نے اعلان کیا ہے کہ اس نے لِورپول فٹبال کلب اور پیرس سینٹ جرمین کے ساتھ کثیر المدتی عالمی شراکت داری کے معاہدے کیے ہیں۔
یہ معاہدے دنیا کے دو سب سے زیادہ مقبول فٹبال کلبوں کو ایک ایسے برانڈ کے ساتھ جوڑتے ہیں جو صارفین پر مرکوز جدت کے لیے جانا جاتا ہے ۔ دونوں کلبوں کے ایگزیکٹوز نے ہائیر کی نئی برانڈ سٹریٹیجی کی رونمائی کے موقع پر شرکت کی اور ان عالمی شراکت داریوں کا اعلان کیا۔