حنیف محمد ٹرافی ،گروپ بی کے تیسرے راؤنڈ کے میچز مؤخر
پاکستان کرکٹ بورڈ نے چار روزہ حنیف محمد ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے کراچی میں ہونے والے گروپ بی کے تیسرے راؤنڈ کے میچز بھی ایک یوم کے لیے مؤخر کر دئیے۔ شہر میں جاری بارشوں کے سلسلے کے سبب آج ہونے والے میچز اب کل سے شروع کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ تاہم برسات کے باعث میچز کے متاثر ہونے کا امکان ہے ۔