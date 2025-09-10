صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حنیف محمد ٹرافی ،گروپ بی کے تیسرے راؤنڈ کے میچز مؤخر

حنیف محمد ٹرافی ،گروپ بی کے تیسرے راؤنڈ کے میچز مؤخر

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے چار روزہ حنیف محمد ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے کراچی میں ہونے والے گروپ بی کے تیسرے راؤنڈ کے میچز بھی ایک یوم کے لیے مؤخر کر دئیے۔۔۔

پاکستان کرکٹ بورڈ نے چار روزہ حنیف محمد ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے کراچی میں ہونے والے گروپ بی کے تیسرے راؤنڈ کے میچز بھی ایک یوم کے لیے مؤخر کر دئیے۔ شہر میں جاری بارشوں کے سلسلے کے سبب آج ہونے والے میچز اب کل سے شروع کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ تاہم برسات کے باعث میچز کے متاثر ہونے کا امکان ہے ۔ 

