اے ایف سی فٹبال ایشین کپ کوالیفائرز کیلئے قومی ٹیم کا اعلان
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان فٹبال فیڈریشن نے رواں ماہ دمام میں ہونے والے اے ایف سی فٹبال ایشین کپ 2026 کوالیفائرز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔
تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کسی بین الاقوامی فٹبال مقابلے میں شرکت کرے گا۔ سکواڈ میں گول کیپر محمد زید اورمحمد طاہر، حمزہ خان، حمزہ نصرت، زہیر الطاف،آصف احمد، حسان ظفر، عبدالحنان، یوسف احمد،شمس تاج ،معیز سجاد، محمد بن مسعود اور عارض محمود،محمد عدنان، محمد علی، ریاض خان اور زید اللہ خان شامل ہیں۔