سپنرز کی جادوئی کارکردگی وسیم اکرم رائے بدلنے پر مجبور
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق کپتان وسیم اکرم نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی ٹی ٹونٹی سیریز کے فائنل میں قومی ٹیم کی بولنگ حکمتِ عملی پر تنقید کرنے کے صرف 11 منٹ بعد ہی اپنا بیان واپس لے لیا۔۔۔
اور سپنرز کی شاندار کارکردگی کی تعریف کی۔ میچ کے دوران وسیم اکرم نے ایکس پر قومی ٹیم کی حکمتِ عملی پر سوال اٹھاتے ہوئے لکھا کہ یہ کیا ہورہا ہے ، سیم وکٹ پر پارٹ ٹائم بولرز کیوں کروائے جارہے ہیں،کم از کم ابتدائی 3 اوورز پیسرز کو کرنے دیں، پھر سپنرز لائیں۔تاہم صرف 11 منٹ بعد جب پاکستان کے سپنرز نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا تو وسیم اکرم نے کہا کہ بحث ختم، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔