صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپنرز کی جادوئی کارکردگی وسیم اکرم رائے بدلنے پر مجبور

  • کھیلوں کی دنیا
سپنرز کی جادوئی کارکردگی وسیم اکرم رائے بدلنے پر مجبور

لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق کپتان وسیم اکرم نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی ٹی ٹونٹی سیریز کے فائنل میں قومی ٹیم کی بولنگ حکمتِ عملی پر تنقید کرنے کے صرف 11 منٹ بعد ہی اپنا بیان واپس لے لیا۔۔۔

 اور سپنرز کی شاندار کارکردگی کی تعریف کی۔ میچ کے دوران وسیم اکرم نے ایکس پر قومی ٹیم کی حکمتِ عملی پر سوال اٹھاتے ہوئے لکھا کہ یہ کیا ہورہا ہے ، سیم وکٹ پر پارٹ ٹائم بولرز کیوں کروائے جارہے ہیں،کم از کم ابتدائی 3 اوورز پیسرز کو کرنے دیں، پھر سپنرز لائیں۔تاہم صرف 11 منٹ بعد جب پاکستان کے سپنرز نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا تو وسیم اکرم نے کہا کہ بحث ختم، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

نیپال:وزیر اعظم مستعفی،پارلیمنٹ نذر آتش،وزرافرار

امریکا کو اپنے شہریوں کی بیرون ملک حراست پر پابندیوں کا اختیار

اسرائیل اور بھارت کے درمیان سرمایہ کاری معاہدے پر دستخط

تھائی لینڈ کے سابق وزیراعظم تھاکسن شیناواترا جیل منتقل

ایتھوپیا میں افریقا کے سب سے بڑے ڈیم کا افتتاح، مصر کا احتجاج سلامتی کونسل کو خط ارسال

روس کے فضائی حملے ، مشرقی یوکرین میں 30 شہری ہلاک

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak