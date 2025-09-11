پاکستان سے ون ڈے سیریز،افریقی ویمنز ٹیم کی آج لاہور آمد
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے جنوبی افریقا کی ویمنز کرکٹ ٹیم آج رات لاہور پہنچے گی۔
تفصیلات کے مطابق دستے کے 25 ارکان کی آج رات لاہور آمد طے ہے جبکہ پانچ ارکان کل صبح لاہور پہنچیں گے ۔پاکستان اور جنوبی افریقا ویمنز کے درمیان تین ون ڈے میچز کی میزبانی قذافی سٹیڈیم کرے گا، میچ دن ساڑھے تین بجے شروع ہوگا۔پہلا ون ڈے میچ 16 ستمبر، دوسرا 19 اور تیسرا میچ 22 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ میچ دیکھنے کی خواہشمند فیملیز کے لیے داخلہ مفت کیے جانے کا امکان ہے ۔دونوں ٹیمیں سیریز مکمل ہونے کے بعد آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں حصہ لیں گی جو بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔پاکستانی ٹیم اپنے تمام میچز سری لنکا میں کھیلے گی۔