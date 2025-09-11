صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان سے ون ڈے سیریز،افریقی ویمنز ٹیم کی آج لاہور آمد

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان سے ون ڈے سیریز،افریقی ویمنز ٹیم کی آج لاہور آمد

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے جنوبی افریقا کی ویمنز کرکٹ ٹیم آج رات لاہور پہنچے گی۔

تفصیلات کے مطابق دستے کے 25 ارکان کی آج رات لاہور آمد طے ہے جبکہ پانچ ارکان کل صبح لاہور پہنچیں گے ۔پاکستان اور جنوبی افریقا ویمنز کے درمیان تین ون ڈے میچز کی میزبانی قذافی سٹیڈیم کرے گا، میچ دن ساڑھے تین بجے شروع ہوگا۔پہلا ون ڈے میچ 16 ستمبر، دوسرا 19 اور تیسرا میچ 22 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ میچ دیکھنے کی خواہشمند فیملیز کے لیے داخلہ مفت کیے جانے کا امکان ہے ۔دونوں ٹیمیں سیریز مکمل ہونے کے بعد آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں حصہ لیں گی جو بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔پاکستانی ٹیم اپنے تمام میچز سری لنکا میں کھیلے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں 457پوائنٹس کی تیزی ،65ارب منافع

ڈالر کی قدر میں کمی ،تو لہ سونابلند سطح پر برقرار

مرکنٹائل ایکسچینج میں 61ارب کے 58686سودے

اسٹیٹ بینک:شعبہ بینکاری کا ششماہی کارکردگی جائزہ جاری

پی تھری پلاس پرنٹ پیک نمائش کاکراچی ایکسپو میں آغاز

نعمان اظہر50برس سے کم عمر کے ٹاپ 50 سی ای اوز میں شامل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak