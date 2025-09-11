ارشد ندیم کو لاس اینجلس اولمپکس سکالر شپ مل گئی
لاہور (سپورٹس ڈیسک)ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں شرکت کیلئے سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم ٹوکیو روانہ ہوگئے جبکہ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو لاس اینجلس اولمپکس سکالر شپ مل گئی ۔
تفصیلات کے مطابق ارشد ندیم براستہ بنکاک ٹوکیو روانہ ہو گئے ، کوچ سلمان اقبال بٹ بھی ارشد ندیم کے ہمراہ ہیں، ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کوالیفائنگ راؤنڈ 17 ستمبر کو ہوگا،ارشد ندیم جیولن تھرو ایونٹ کے لیے ہارٹ فیورٹ قرار دئیے جارہے ہیں۔ارشد ندیم کو ایک اور خوشخبری مل گئی۔اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو لاس اینجلس اولمپکس سکالر شپ مل گئی ہے ۔پی او اے کے صدر عارف سعید اور سیکرٹری خالد محمود پنجاب سٹیڈیم سکالر شپ دینے آئے ۔ارشد ندیم نے پنجاب سٹیڈیم میں ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے جاپان روانگی سے قبل آخری سیشن کیا ۔پی او اے کے صدر نے بتایا کہ ارشد ندیم کو تین سال تک 1125 ڈالرز ماہانہ سکالر شپ ملے گا، ارشد ندیم کے علاوہ مختلف کھیلوں کے مزید چھ ایتھلیٹس کو بھی سکالر شپ ملے گا۔