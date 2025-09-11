صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہد آفریدی کی قوم سے سیلاب متاثرین کی مدد کی اپیل

  • کھیلوں کی دنیا
شاہد آفریدی کی قوم سے سیلاب متاثرین کی مدد کی اپیل

اسلام آباد(سپورٹس ڈیسک)پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ حکومتوں کو کاروبار نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت پر توجہ دینی چاہیے ۔

شاہد آفریدی نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ میں نے خود تباہ کن سیلاب کے دوران ماؤں، بچوں اور جانوروں کی تکالیف کا مشاہدہ کیا ہے ۔اْنہوں نے بتایا کہ ‘میں نے بچوں اور جانوروں کو ایک ہی جگہ سے پانی پینے پر مجبور ہوتے دیکھا۔شاہد آفریدی نے اپیل کی کہ سیلاب متاثرین سے ملیں، ان کو گلے لگائیں اور اس مشکل وقت میں ان کی مدد کریں۔اْنہوں نے کہا کہ میں بولتا کم ہوں کام زیادہ کرتا ہوں، میں کرکٹ کیریئر کے آغاز میں اپنے لیے کھیلتا تھا لیکن زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب ہمیں دوسروں کے لیے اٹھنا پڑتا ہے اور اب ہم نے اس سفر کا آغاز کر دیا ہے ۔ 

