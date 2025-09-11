صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دبئی(سپورٹس ڈیسک)ایشیا کپ کے دوسرے میچ میں بھارت نے یو اے ای کو یکطرفہ مقابلے میں 9 وکٹوں سے شکست دے کر ایونٹ میں فاتحانہ آغاز کیا ہے ۔دبئی میں کھیلے گئے میچ میں بھارت کے کپتان سوریا کمار یادیو نے ٹاس جیت کر یو اے ای کو بیٹنگ کی دعوت دی۔

یو اے ای کی ٹیم 13 اعشاریہ ایک اوور میں 57 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔یو اے ای کی جانب سے اوپننگ بیٹر علیشان 22 اور کپتان وسیم 19 رنز بنا کر نمایاں رہے ، ان دنوں کے علاوہ کوئی بھی بیٹر ڈبل فیگر میں داخل نہ ہوسکا۔بھارت کی جانب سے کلدیپ یادیو نے 4 اور شیوام دوبے نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔بھارت نے 58 رنز کا ہدف با آسانی 4.3 اوورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ابھیشیک شرما 30 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ۔ شبمن گل 20 اور کپتان سوریا کمار یادیو 7 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے ۔واضح رہے کہ یو اے ای اور بھارت ایشیا کپ کے گروپ اے میں شامل ہیں۔ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرا 14 ستمبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔آج بنگلا دیش اور ہانگ کانگ کے درمیان میچ کھیلا جائیگا۔

