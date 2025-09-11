ایشیا کپ ،بھارت نے یو اے ای کو 9وکٹوں سے ہرا دیا
دبئی(سپورٹس ڈیسک)ایشیا کپ کے دوسرے میچ میں بھارت نے یو اے ای کو یکطرفہ مقابلے میں 9 وکٹوں سے شکست دے کر ایونٹ میں فاتحانہ آغاز کیا ہے ۔دبئی میں کھیلے گئے میچ میں بھارت کے کپتان سوریا کمار یادیو نے ٹاس جیت کر یو اے ای کو بیٹنگ کی دعوت دی۔
یو اے ای کی ٹیم 13 اعشاریہ ایک اوور میں 57 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔یو اے ای کی جانب سے اوپننگ بیٹر علیشان 22 اور کپتان وسیم 19 رنز بنا کر نمایاں رہے ، ان دنوں کے علاوہ کوئی بھی بیٹر ڈبل فیگر میں داخل نہ ہوسکا۔بھارت کی جانب سے کلدیپ یادیو نے 4 اور شیوام دوبے نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔بھارت نے 58 رنز کا ہدف با آسانی 4.3 اوورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ابھیشیک شرما 30 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ۔ شبمن گل 20 اور کپتان سوریا کمار یادیو 7 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے ۔واضح رہے کہ یو اے ای اور بھارت ایشیا کپ کے گروپ اے میں شامل ہیں۔ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرا 14 ستمبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔آج بنگلا دیش اور ہانگ کانگ کے درمیان میچ کھیلا جائیگا۔