سلمان آغا کوگردن میں تکلیف ،پریکٹس سے گریز کیا
دبئی (سپورٹس ڈیسک)ایشیا کپ کی تیاریوں میں مصروف قومی ٹیم نے دبئی کے آئی سی سی اکیڈمی میں ٹریننگ کی تاہم کپتان سلمان علی آغا گردن کے کھچاؤ کے باعث مکمل طور پر پریکٹس میں حصہ نہیں لے سکے ۔
سلمان علی آغا ٹیم کے ہمراہ اکیڈمی تو پہنچے لیکن گردن پر بینڈیج باندھے نظر آئے ۔ حرکت کے دوران ان کے چہرے سے درد کے آثار صاف جھلک رہے تھے ۔ کپتان نے احتیاط برتی اور مشقت سے گریز کیا۔پی سی بی کے میڈیا منیجر کے مطابق سلمان علی آغا کو گردن میں صرف ہلکا سپاسم ہے اور فٹنس کے حوالے سے کوئی بڑا خدشہ نہیں۔مینجمنٹ کو امید ہے کہ سلمان علی آغا آئندہ میچز کے لیے مکمل طور پر دستیاب ہوں گے ۔