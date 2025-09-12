صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارویجین فٹبالر پاکستان فٹبال ٹیم کی نمائندگی کیلئے اہل قرار

  • کھیلوں کی دنیا
نارویجین فٹبالر پاکستان فٹبال ٹیم کی نمائندگی کیلئے اہل قرار

اوسلو(سپورٹس ڈیسک)فٹبال کی عالمی تنظیم فیفا نے ناروے کی نمائندگی کرنے والے پاکستانی نژاد اعتزاز حسین کو پاکستان کی نمائندگی کا اہل قرار دے دیا۔32 سالہ مڈفیلڈر نے دو سال قبل پاکستان کا پاسپورٹ بھی حاصل کر لیا تھا۔

اعتزاز حسین ناروے کے مولڈے فٹبال کلب میں ایرلنگ ہالینڈ کے ساتھ فٹبال کھیل چکے ہیں۔ مولڈے کلب کے ساتھ اعتزاز نے چار مرتبہ لیگ اور تین مرتبہ ناروے ایف اے کپ ٹائٹل جیتے ہیں۔اعتزاز حسین انڈر 16 سے انڈر 23 کے مختلف ایج گروپ فٹبال میں ناروے کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ وہ 2009 سے 2011 تک مانچسٹر یونائیٹڈ یوتھ ٹیم کا حصہ بھی رہ چکے ہیں امکان ہے کہ اعتزاز حسین اکتوبر میں گرین شرٹس کے لیے اپنا پہلا میچ افغانستان کے خلاف اسلام آباد کے جناح اسٹیڈیم میں کھیلیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

شجاع آباد بستیاں ڈوب گئیں،چناب کے حفاظتی بند میں شگاف پر کرنے کی کوشش،3مزدور ریلے میں بہہ گئے،پنجاب میں جاں بحق افراد کی تعداد97:سیلاب سندھ میں داخل

سلامتی کونسل:پاکستان اور اسرائیل میں جھڑپ،قطر کی خودمختاری کا دفاع کرینگے:دفتر خارجہ:جنرل اسمبلی میں دوریاستی حل کی قرارداد منظور

فکر نہ کریں،پانی اتر جائے تو نقصان پورا کرینگے:مریم نواز:رحیم یار خان کادورہ،سیلاب متاثرین سے ملاقات

وزیراعظم کی یقین دہانی کے باوجود وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف کا اعلان نہیں کرسکی:بلاول

ایک ہفتے میں پیاز ،ٹماٹر ،آلو سمیت 22اشیا کی قیمتیں بڑھ گئیں

بلوچستان:فورسز کا آپریشن،فتنہ الہندوستان کے4دہشتگرد ہلاک

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افسران سے عوام تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
آنکھیں کھلی نہ رہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
خان کا مستقبل اور نجومِ صحافت
بابر اعوان
نسیم احمد باجوہ
افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر
نسیم احمد باجوہ
آصف عفان
اگلا نمبر آپ کا ہے
آصف عفان
امیر حمزہ
انوارِ سیرت
امیر حمزہ
Dunya Bethak