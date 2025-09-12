ایشیا کپ،بنگلادیش نے ہانگ کانگ کو 7وکٹوں سے ہرا دیا
ابوظہبی(سپورٹس ڈیسک)ٹی ٹونٹی ایشیاء کپ کے تیسرے میچ میں بنگلادیش نے کپتان لٹن داس کی نصف سنچری اور بولرز کی نپی تلی بولنگ کی بدولت ہانگ کانگ کو 7وکٹوں سے شکست دے دی۔
ابوظہبی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ہانگ کانگ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 144 رنز کا ہدف دیا، جسے بنگال ٹاٹیگرز نے 14 گیندوں قبل 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔اننگز کے نمایاں بلے باز ان کے کپتان لٹن داس رہے ، جنہوں نے 59 رنز کی اننگز کھیلی۔ داس کا ساتھ توحید ہردوئے نے دیا، جو ناقابلِ شکست 35رنز کے ساتھ نمایاں ثابت ہوئے ۔ہانگ کانگ کی جانب سے عتیق اقبال نے 3.4 اوورز میں 14 رنز کے عوض 2وکٹیں حاصل کیں۔ اس سے قبل بنگلا دیش کے گیند بازوں نے ہانگ کانگ کو مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 143 رنز تک محدود کر دیا۔