عمان کو شکست دیکر پاکستان کا ایشیا کپ میں فاتحانہ آغاز
دبئی(سپورٹس ڈیسک)ایشیاکپ ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ 2025 کے چوتھے میچ میں پاکستان نے عمان کو یکطرفہ مقابلے میں 93 رنز سے شکست دے کر ایونٹ میں فاتحانہ آغاز کر دیا۔عمان کی ٹیم پاکستان کے 161 رنز کے تعاقب میں صرف 67 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔
عمان کی جانب سے حماد مرزا 27 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔عامر کلیم 13، شکیل احمد 10، محمد ندیم 3، ونایک شکلا 2، حسنین شاہ 1، کپتان جتندر سنگھ 1، شاہ فیصل 1، سفیان محمود 1، اور ذکریا اسلام 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے ۔پاکستان کی جانب سے سفیان مقیم، فہیم اشرف اور صائم ایوب نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں جبکہ ابرار احمد، شاہین شاہ آفریدی اور محمد نواز نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔دبئی میں کھیلے گئے گروپ اے کے میچ میں پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے عمان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔عمان کے خلاف میچ کیلئے پاکستان ٹیم میں صائم ایوب، صاحبزادہ فرحان، محمد حارث ، فخر زمان، سلمان علی آغا (کپتان)، حسن نواز، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، سفیان مقیم اور ابرار احمد شامل تھے ۔ گرین شرٹس نے عمان کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 160 رنز بنائے ۔محمد حارث نے 66 رنز کی اننگز کھیلی، صاحبزادہ فرحان نے 29 رنز بنائے جبکہ فخر زمان نے 23 رنز ناٹ آؤٹ سکور کیے ۔صائم ایوب اور کپتان سلمان علی آغا صفر پر آؤٹ ہوئے ، محمد نواز نے 19 اور حسن نواز نے 9 رنز سکور کیے ۔عمان کی جانب سے عامر کلیم اور شاہ فیصل نے 3،3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیاواضح رہے کہ پاکستان اور عمان ایونٹ میں اپنا پہلا میچ کھیل رہے ہیں۔