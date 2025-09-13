پاکستان ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کی واچ لسٹ سے کلیئر
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)کئی مہینوں کی غیر یقینی صورتحال کے بعد بالآخر پاکستان، ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی (واڈا) کی واچ لسٹ سے اپنا نام نکلوانے میں کامیاب ہوگیا، جو ملک میں کھیلوں کی کمیونٹی کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہے۔
واڈا نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن کے خلاف تعمیل کا عمل بند کردیا گیا ہے کیونکہ تمام زیر التواء اصلاحی اقدامات مکمل کرلیے گئے ہیں۔ واڈا کی جانب سے تصدیق کے بعد یہ واضح ہوگیا کہ پاکستان اب کسی اضافی نگرانی کے تحت نہیں رہا، جس سے ممکنہ پابندیوں سے متعلق قیاس آرائیاں بھی ختم ہوگئیں۔ ستمبر 2024 میں پاکستان کو خبردار کیا گیا تھا کہ اگر جنوری 2025 تک اہم اینٹی ڈوپنگ تقاضے پورے نہ کیے گئے تو خودکار طور پر عدم تعمیل کی حیثیت ہو جائے گی، جس سے پاکستانی کھلاڑیوں کو قومی پرچم تلے کھیلنے سے روکنے کے ساتھ ساتھ ملک کو کھیلوں کی دنیا میں تنہائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا تھا۔