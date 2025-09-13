صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی پی ایل ٹیم پنجاب کنگز کی پوسٹ پر کرکٹ فینز کی تنقید

  • کھیلوں کی دنیا
آئی پی ایل ٹیم پنجاب کنگز کی پوسٹ پر کرکٹ فینز کی تنقید

لاہور(سپورٹس ڈیسک)ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ سے قبل آئی پی ایل ٹیم پنجاب کنگز نے سوشل میڈیا پوسٹ پر پاک بھارت میچ کے ذکر میں پی سی بی کا لوگو غائب کردیا۔۔۔

 سوشل میڈیا پوسٹ پر اس ٹیم نے ٹیموں کی علامت کرکٹ بورڈز کے لوگو کے لیے بی سی سی آئی کا لوگو تو لگایا مگر اس کے مد مقابل ٹیم یعنی پاکستان کا لوگو لگانے کے بجائے جگہ خالی چھوڑ دی۔ پوسٹ پر دنیا بھر کے کرکٹ فینز کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے ،سخت تنقید کے بعد پنجاب کنگز نے کمنٹس کا سیکشن بند کر دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak