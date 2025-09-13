آئی پی ایل ٹیم پنجاب کنگز کی پوسٹ پر کرکٹ فینز کی تنقید
لاہور(سپورٹس ڈیسک)ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ سے قبل آئی پی ایل ٹیم پنجاب کنگز نے سوشل میڈیا پوسٹ پر پاک بھارت میچ کے ذکر میں پی سی بی کا لوگو غائب کردیا۔۔۔
سوشل میڈیا پوسٹ پر اس ٹیم نے ٹیموں کی علامت کرکٹ بورڈز کے لوگو کے لیے بی سی سی آئی کا لوگو تو لگایا مگر اس کے مد مقابل ٹیم یعنی پاکستان کا لوگو لگانے کے بجائے جگہ خالی چھوڑ دی۔ پوسٹ پر دنیا بھر کے کرکٹ فینز کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے ،سخت تنقید کے بعد پنجاب کنگز نے کمنٹس کا سیکشن بند کر دیا۔