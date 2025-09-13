صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بابر اعظم کبھی بھی نیچرل کپتان نہیں تھے :سلمان بٹ

  • کھیلوں کی دنیا
بابر اعظم کبھی بھی نیچرل کپتان نہیں تھے :سلمان بٹ

لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق کپتان سلمان بٹ نے کہا ہے کہ بابر اعظم کبھی بھی نیچرل کپتان نہیں تھے ،بابر کی شخصیت لیڈر جیسی نہیں ہے ، ایک عظیم کھلاڑی ہونا آپ کو اچھا کپتان نہیں بناتا۔

ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے سابق اوپنر نے دلیل دی کہ خاص طور پر جب بات حکمت عملی سے متعلق فیصلہ سازی کی ہو اور بحران کے حالات میں میدان میں کمانڈنگ موجودگی ہو تو بابر اعظم میں ایک مضبوط لیڈر بننے کے لیے درکار فطری خصوصیات کی کمی ہے ۔ سابق کپتان نے پچھلے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ایک مثال کی طرف اشارہ کیا جہاں پاکستان کو امریکہ کے ہاتھوں زبردست شکست ہوئی تھی۔سلمان بٹ نے کہا کہ 'بابر سے ایک بار سپر اوور کے اس فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ محمد عامر کو سپر اوور کرانے والے تھے ۔ ان کا جواب تھا کہ یہ کوچ کے ساتھ مل کر کیا گیا ایک اجتماعی فیصلہ تھا، یہ کسی اچھے کپتان کا جواب نہیں ہے ، مائیک پر آکر اظہار خیال کرنا کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے فیصلے کے مالک نہیں ہوسکتے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak