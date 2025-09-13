بابر اعظم کبھی بھی نیچرل کپتان نہیں تھے :سلمان بٹ
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق کپتان سلمان بٹ نے کہا ہے کہ بابر اعظم کبھی بھی نیچرل کپتان نہیں تھے ،بابر کی شخصیت لیڈر جیسی نہیں ہے ، ایک عظیم کھلاڑی ہونا آپ کو اچھا کپتان نہیں بناتا۔
ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے سابق اوپنر نے دلیل دی کہ خاص طور پر جب بات حکمت عملی سے متعلق فیصلہ سازی کی ہو اور بحران کے حالات میں میدان میں کمانڈنگ موجودگی ہو تو بابر اعظم میں ایک مضبوط لیڈر بننے کے لیے درکار فطری خصوصیات کی کمی ہے ۔ سابق کپتان نے پچھلے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ایک مثال کی طرف اشارہ کیا جہاں پاکستان کو امریکہ کے ہاتھوں زبردست شکست ہوئی تھی۔سلمان بٹ نے کہا کہ 'بابر سے ایک بار سپر اوور کے اس فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ محمد عامر کو سپر اوور کرانے والے تھے ۔ ان کا جواب تھا کہ یہ کوچ کے ساتھ مل کر کیا گیا ایک اجتماعی فیصلہ تھا، یہ کسی اچھے کپتان کا جواب نہیں ہے ، مائیک پر آکر اظہار خیال کرنا کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے فیصلے کے مالک نہیں ہوسکتے ۔