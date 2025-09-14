ایشیا کپ کا ہائی وولٹیج پاک بھارت ٹاکرا آج
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ایشیا کپ 2025ء کا ہائی وولٹیج پاک بھارت ٹاکرا آج بئی میں ہوگا، میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے 7 بجے شروع ہوگا، میچ کی تیاریوں کیلئے بھارتی ٹیم نے آئی سی سی اکیڈمی میں پریکٹس کی۔۔۔
دبئی میں پاک بھارت میچ سے قبل پریس کانفرنس میںقومی ٹیم کے اوپننگ بیٹر صائم ایوب نے کہا کہ ہر ٹیم کے خلاف بے خوف کرکٹ کھیلیں گے ، بھارت بھی اس سے مستثنیٰ نہیں، ہمارا ہدف صرف بھارت کے خلاف میچ نہیں بلکہ ایشیا کپ کی ٹرافی جیتنا ہے ۔ پلیئنگ الیون پچ کی صورتحال کے مطابق منتخب کرتے ہیں، خشک پچ پر سپنرز کو موقع ملتا ہے ۔ ہر میچ میں بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیم کے پلیئرز اعتماد دیتے ہیں، امریکا میں ہونے والے ٹی ٹونٹی پاک بھارت میچ کی یاد کچھ خاص نہیں،مینجمنٹ کا مشورہ ہے ماضی سے سیکھیں، فوکس ابھی اور آج پر رکھیں۔ ٹیم کو جتوانا سب سے بڑا چیلنج ہے ، دباؤ میں رہ کر فتح حاصل کرنا ضروری ہے ، ٹیم ورک کے ساتھ بڑا میچ جیتنا مقصد ہے ۔ ایک پلیئر میچ جتائے تو سب پچھلی پرفارمنس بھول جاتے ہیں،اھر بھارتی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ سیتانشو کوٹک نے دبئی کے آئی سی سی اکیڈمی گراؤنڈ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) نے پاک بھارت میچ سے متعلق حکومت کے فیصلے کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرلیا ہے ۔ جب بی سی سی آئی نے کہا کہ وہ حکومت کے فیصلے کے ساتھ ہے تو ہماری توجہ صرف میچ پر ہی ہے ، پاک بھارت میچ ہمیشہ دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے اور کھلاڑی اسی پر توجہ دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ رواں سال مئی میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی سرحدی کشیدگی کے بعد پاک بھارت کرکٹ ٹیموں کا یہ پہلا ٹکراؤ ہوگا۔