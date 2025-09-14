پاک بھارت میچ:بھارتی بورڈ کے اعلیٰ عہدیدار منظر سے غائب
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ایشیا کپ 2025 کا میزبان ہونے کے باوجود بھارتی بورڈ کے اعلیٰ عہدیدار منظرعام سے غائب ہو گئے ۔بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی بورڈ نے پاک بھارت میچ میں کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کو دبئی بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا، بھارت میں پاکستان کے خلاف میچ کی بائیکاٹ مہم چل رہی ہے۔
بائیکاٹ مہم کی وجہ سے بی سی سی آئی کے زیادہ تر آفیشلز میچ سے خود کو دور رکھ رہے ہیں، بھارتی بورڈ کے عہدیداروں کی میچ میں نظر نہ آنے کو خاموش بائیکاٹ کہا جارہاہے ،بھارتی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی کے سیکرٹری دیوجیت سائیکیا ویمنز ورلڈکپ کی تیاری کا کہہ کر دبئی نہیں جا رہے ، آئی پی ایل چیئرمین ارون دھمال نے بھی میچ سٹیڈیم میں نہ دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ بی سی سی آئی کے نائب صدر اور اے سی سی ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر راجیو شکلا بھارت کی جیت کی صورت میں کیمرے پر نظر آسکتے ہیں، بی سی سی آئی کے دیگر عہدیداران بھارت کی ممکنہ فتح کی صورت میں ہی منظر عام پر آئیں گے ۔