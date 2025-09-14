دوسراٹی 20:انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو چاروں شانے چت کردیا
اولڈ ٹریفورڈ (سپورٹس ڈیسک)دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو چاروں شانے چت کرکے ٹی 20 کرکٹ کی تاریخ میں نئی مثال قائم کردی۔
اولڈ ٹریفورڈ میں کھیلے گئے میچ میںمیزبان ٹیم نے محض دو وکٹوں پر 304 رنز کا پہاڑ کھڑا کیا اور سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔انگلش بیٹر فل سالٹ نے صرف 39 گیندوں پر سنچری سکور کی، یوں وہ انگلینڈ کی جانب سے تیز ترین سنچری بنانے والے کھلاڑی بن گئے ۔ انہوں نے لیام لیونگسٹون کا 2021 میں بنایا ہوا ریکارڈ توڑ دیا۔ سالٹ نے اپنی اننگز میں 60 گیندوں پر 141 رنز جوڑے اور گراؤنڈ کو اپنی طوفانی بیٹنگ سے گونجتا رہا۔ان کے ساتھ کپتان جوس بٹلر بھی جنوبی افریقی بولرز پر قہر ڈھاتے نظر آئے ۔ انہوں نے محض 30 گیندوں پر 83 رنز بنائے اور سالٹ کیساتھ ملکر 126 رنز کی شراکت قائم کی۔ جیکب بیتھیل نے 24 رنز جوڑے جبکہ ہیری بروک نے 21 گیندوں پر ناقابلِ شکست 41 رنز بنا کر ٹیم کے بڑے سکور میں اپنا حصہ ڈالا۔ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ نے جارحانہ آغاز ضرور کیا۔ اوپنرز ایڈن مرکرم اور رائن رکلٹن نے ابتدائی 22 گیندوں پر 50 رنز بنا کر انگلش باؤلرز کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، مگر جوفرا آرچر نے شاندار واپسی کرتے ہوئے دونوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ آرچر نے کمال کی بولنگ کرتے ہوئے صرف 25 رنز کے عوض 3 شکار کیے ، جبکہ سیم کرن نے بھی 11 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔پوری جنوبی افریقی ٹیم انگلش بولنگ کے سامنے بے بس دکھائی دی اور 158 رنز پر ڈھیر ہوگئی، انگلینڈ نے میچ 146 رنز سے اپنے نام کیا، اب سیریز کا فیصلہ کن مقابلہ آج ٹرینٹ برج میں ہوگا۔