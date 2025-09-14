پہلا اوور 40 ٹی 20 ورلڈ کپ پاکستان میں، 12 ٹیمیں فائنل
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پہلا اوور 40 ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ 21 نومبر سے پاکستان میں شروع ہوگا، جس میں 12 ممالک کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔
پاکستان ویٹرنز کرکٹ ایسوسی ایشن کے تحت اوور 40 ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے میچز کو براہ راست نشر کرنے کیلئے نجی سپورٹس چینل اور ایسوسی ایشن کے درمیان مفاہمت کی یاداشت پر دستخط کی تقریب ہوئی۔چیئرمین پاکستان ویٹرنز کرکٹ ایسوسی ایشن فواد اعجاز نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ۔اوور 40 ٹی ٹو نٹی ورلڈ کپ 21 نومبر سے یکم دسمبر تک کراچی میں کھیلا جائے گا، پاکستان ویٹرنز کرکٹ ایسوسی ایشن کے چیئر مین فواد اعجاز نے بتایا کہ 40 سال سے زائد العمر کھلاڑیوں کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے ، اس سے قبل انڈر 45، انڈر 50 اور انڈر 60 کے ایونٹس ہوچکے ہیں۔