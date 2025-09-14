کنگز الیون پنجاب کی متنازع پوسٹ پرکراچی کنگز کاکراراجواب
لاہور(سپورٹس ڈیسک ) پی ایس ایل کی فرنچائز کراچی کنگز نے اداکارہ پریتی زنٹا کی آئی پی ایل فرنچائزکنگز الیون پنجاب کی متنازع پوسٹ پر کرارا جواب دے دیا۔ پنجاب الیون نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں سپورٹس مین سپرٹ کے منافی اقدام کرتے ہوئے بھارت کے خلاف میچ کے شیڈول والے پوسٹر سے پاکستان کا لوگو ہی ہٹا دیا تھا۔
پنجاب کنگز نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں پاکستان کے لوگو کی جگہ ایک سفید ڈبہ لگایا جبکہ پوسٹ میں بھارتی کرکٹ بورڈ کا لوگو واضح طور پر نظر آرہا ہے ۔ جس پر صارفین کی جانب سے پنجاب کنگز کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ ااورسخت تنقید کے بعد آئی پی ایل کی ٹیم پنجاب کنگز نے کمنٹس کا سیکشن بند کر دیا۔ اب پی ایس ایل کی فرنچائز کراچی کنگز کی جانب سے ایک تخلیقی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے پنجاب کنگز کو بھرپور جواب دیا گیا ہے ۔کراچی کنگز کی سوشل میڈیا پوسٹ میں پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا کو شطرنج کھیلتے دکھایا گیا جبکہ بھارتی کپتان کی تصویر مکمل طور پر سائے میں لپٹی ہوئی تھی۔اسی تصویر میں ٹیبل پر رکھی گھڑی بھی نظر آرہی ہے جس میں پورے 6:00 بجتے ہوئے نظر آرہا ہے جو غالباََ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان نے بھارت کے 6 لڑاکا طیارے مار گرائے تھے ۔