صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنگز الیون پنجاب کی متنازع پوسٹ پرکراچی کنگز کاکراراجواب

  • کھیلوں کی دنیا
کنگز الیون پنجاب کی متنازع پوسٹ پرکراچی کنگز کاکراراجواب

لاہور(سپورٹس ڈیسک ) پی ایس ایل کی فرنچائز کراچی کنگز نے اداکارہ پریتی زنٹا کی آئی پی ایل فرنچائزکنگز الیون پنجاب کی متنازع پوسٹ پر کرارا جواب دے دیا۔ پنجاب الیون نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں سپورٹس مین سپرٹ کے منافی اقدام کرتے ہوئے بھارت کے خلاف میچ کے شیڈول والے پوسٹر سے پاکستان کا لوگو ہی ہٹا دیا تھا۔

پنجاب کنگز نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں پاکستان کے لوگو کی جگہ ایک سفید ڈبہ لگایا جبکہ پوسٹ میں بھارتی کرکٹ بورڈ کا لوگو واضح طور پر نظر آرہا ہے ۔ جس پر صارفین کی جانب سے پنجاب کنگز کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ ااورسخت تنقید کے بعد آئی پی ایل کی ٹیم پنجاب کنگز نے کمنٹس کا سیکشن بند کر دیا۔ اب پی ایس ایل کی فرنچائز کراچی کنگز کی جانب سے ایک تخلیقی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے پنجاب کنگز کو بھرپور جواب دیا گیا ہے ۔کراچی کنگز کی سوشل میڈیا پوسٹ میں پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا کو شطرنج کھیلتے دکھایا گیا جبکہ بھارتی کپتان کی تصویر مکمل طور پر سائے میں لپٹی ہوئی تھی۔اسی تصویر میں ٹیبل پر رکھی گھڑی بھی نظر آرہی ہے جس میں پورے 6:00 بجتے ہوئے نظر آرہا ہے جو غالباََ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان نے بھارت کے 6 لڑاکا طیارے مار گرائے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak