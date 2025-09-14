صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
ویمنز ورلڈ کپ: قومی کرکٹرز نے سری لنکا میں تمام میچز کو فائدہ مند قرار دیدیا

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کھلاڑیوں نے آئی سی سی ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کے تمام میچز سری لنکا میں کھیلنے کو فائدہ مند قرار دے دیا ۔ آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ 30 ستمبر سے بھارت اور سری لنکا میں شروع ہوگا۔

قومی سپنر رامین شمیم نے کہا کہ میگا ایونٹس میں سفر زیادہ کرنا پڑتا ہے مگر اس مرتبہ ایسا نہیں ہو گا ، ہمیں کہیں جانا نہیں پڑے گا ، ایک جگہ رہیں گے ، ورلڈ کپ کے دوران ہم سفر کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوں گی، اس لیے ایک ہی جگہ میچز ہونے کا ہمیں فائدہ ہو گا ، سری لنکا کی کنڈیشنز ایسی ہیں کہ سپنرز کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے ، بیٹر شوال زوالفقار نے کہا کہ وارم میچز بھی ہمارے وہیں ہیں جہاں ہم نے ورلڈ کپ کے تمام میچز کھیلنے ہیں ، وارم میچ سے ہی ہمیں کنڈیشنز کا اندازہ ہو جائے گا ایک ہی گراؤنڈ میں تمام میچز کھیلنے سے ہمیں فائدہ ہے ۔

 

