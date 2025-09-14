دبئی: کاروباری شخصیت کے ایشیا کپ کے 700 ٹکٹس ملازمین میں تقسیم
لاہور(سپورٹس ڈیسک)دبئی کی ایک کاروباری شخصیت نے ایشیا کپ کے 700 ٹکٹ خرید کر اپنے ملازمین میں تقسیم کر د یئے۔
غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق ڈنوبے گروپ کے وائس چیئرمین انیس سجن نے مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایشیا کپ کے میچز کے ان ٹکٹوں کو اپنے محنت کش ملازمین میں تقسیم کرینگے ،دبئی میں قائم کی گئی کمپنی ڈنوبے گروپ ریئل اسٹیٹ کی شعبے سے تعلق رکھتی ہے ۔کمپنی کا سینکڑوں ٹکٹ خریدنے کا مقصد متحدہ عرب امارات میں منعقد ہونے والے ہائی پروفائل میچز کے لائیو ایکشن کو دیکھنے کا موقع دینا ہے ۔انیس سجن کا کہنا تھا کہ کمپنی نے 100 ٹکٹ پاکستان اور بھارت کے گروپ سٹیج میچ کے لیے رکھے ہیں۔ اس کے علاہ 100 ٹکٹس سپر 4 سٹیج اور دیگر 100 ٹکٹس فائنلز کیلئے رکھے ہیں۔