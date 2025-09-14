پی ایف ایف کے 4 عہدیداراے ایف سی سٹینڈنگ کمیٹیوں میں شامل
لاہور(سپورٹس ڈیسک ) پاکستان فٹبال فیڈریشن کے 4 عہدیداروں کو ایشین فٹ بال کنفیڈریشن (اے ایف سی) کی مختلف سٹینڈنگ کمیٹیوں میں شامل کر لیا گیا۔
پی ایف ایف کے ذرائع کے مطابق ملائیشیا میں ہونے والے گزشتہ اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت سربراہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن محسن گیلانی نے کی۔اے ایف سی ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس میں پی ایف ایف کے جن عہدیداروں کو تقرریاں دینے اعلان کیا گیا ہے ، ان میں ڈاکٹر محمد علی کو ممبر اے ایف سی میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کمیٹی، حافظ ذکاء اللّٰہ کو اے ایف سی فٹسال اینڈ بیچ سوکر کمیٹی، محمد اعظم خان کو اے ایف سی مارکیٹنگ کمیٹی جبکہ نرمین ملک کو اے ایف سی ویمنز فٹبال کمیٹی میں 2023ء سے 2027ء تک کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔پی ایف ایف کے نائب صدر ذکاء اللّٰہ نے بتایا کہ پی ایف ایف کے سربراہ محسن گیلانی کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان فٹ بال کے لیے اے ایف سی اور فیفا میں تجربہ حاصل کرنے کے لیے مزید نئی راہیں کھلیں گی۔ ان کمیٹیوں میں پاکستانی عہدیداران کی شمولیت سے ملک میں فٹبال کی ترقی کے زیادہ مواقع میسر آئیں گے ، ہم اے ایف سی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پی ایف ایف کے ممبران کو اپنی کمیٹیوں کا حصہ بنایا۔